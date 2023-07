Nacht van Winschoten met kermis

WINSCHOTEN – Vrijdag- en zaterdagavond is het weer Nacht van Winschoten.

De Nacht van Winschoten is terug! Twee avonden lang kan er worden gedanst, gedronken en gefeest tijdens de Nacht van Winschoten in het centrum. Ook de kermis is dit jaar weer van de partij.



Live muziek & dj sets

Op een groot podium op het Marktplein zal twee avonden lang live muziek worden gemaakt. Het podium wordt geflankeerd door mobiele biertaps zodat de vele bezoekers en feestgangers niet op een droogje hoeven te zitten.



Artiesten die Sodom City vrijdagavond aandoen zijn o.a.:

– Luciano Vermeer

– Rutger van Barneveld

– Wilbert Pigmans

– de Esperando’s

– Rob Scholtens en Lars Koehoorn

De presentatie is in handen van Radio Continu dj Kevin Terpstra.



Zaterdagavond wordt het podium getransformeerd tot enorme dj-booth. Dj’s die deze avond zullen draaien zijn o.a.:

– Tim Holland

– Dj Galaga

– Kruzo

– Dr.Rude

– Moombahteam

Het feest gaat los vanaf 20.00 uur op zowel de vrijdag- als de zaterdagavond.



Historie Nacht van Winschoten

De Nacht van Winschoten bestaat sinds 1984. Het is een evenement waar altijd duizenden mensen op afkomen. Van oudsher is er dan ook een aantal dagen lang kermis in de Rozenstad.



Kermis Winschoten

Ook dit jaar is de zomerkermis aanwezig! Hier kun je o.a. schieten, touwtrekken, eendjes vangen, in de botsauto’s, gok- en grijpautomaten, muntenmachines en andere spelletjes doen om grote en kleine prijzen te winnen. Ook de warme gebakkraam en zoetighedenstand zijn van de partij!



Al met al belooft dit weer een prachtig zomerse feestweek te worden waar inwoners van Winschoten en omstreken zich op kunnen verheugen.



Data en tijden

De datums waarop de Nacht van Winschoten en kermis worden georganiseerd:

– 12 t/m 16 juli 2023 kermis

– Vrijdag 14 juli 2023 Nacht van Winschoten

– Zaterdag 15 juli 2023 Nacht van Winschoten

Wanneer? Van 14 tot 15 July 2023 Waar? Centrum

Winschoten, Oldambt Start 20:00 u End 23:59 u

Bron: https://www.oostgrunn.nl/