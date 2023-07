Politie toont beelden vuurwapengebruik Marktplein Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 13 juli, 07.30 uur door John Havinga

ENKELE BUIEN | MORGEN EN ZATERDAG ZOMERS

We krijgen van tijd tot tijd buien en bij die buien is er ook kans op wat onweer. We bevinden ons in een wat koelere luchtsoort die onstabiel is. Dat merken we dan ook vandaag aan de maximumtemperaturen, die rond 20 graden komen te liggen. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en wordt meest matig.

Morgen krimpt de wind naar het zuiden tot zuidwesten en van buien is morgen geen sprake. Dit komt door de invloed van een tijdelijk hogedrukgebied boven Duitsland. Het wordt een mooie dag met vrij zonnig weer en hogere temperaturen rond 24 graden. Zaterdag wordt het 26 of 27 graden en is het vrij zonnig tot de namiddag. Dan krijgen we te maken met regen- en onweersbuien.

Daarna wordt het weer koeler en licht wisselvallig. We zien vanaf zondag weer toenemende kans op buitjes, afgewisseld door de zon en temperaturen die weer liggen rond de huidige waarden van 20 tot 22 graden.