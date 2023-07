Finalisten Groninger Cultuurprijzen 2023 bekend

GRONINGEN – De finalisten van de Groninger Cultuurprijzen 2023 zijn bekend! Een jury met leden uit verschillende culturele werkvelden heeft negen genomineerden geselecteerd voor de finaleavond op 6 oktober. De genomineerden zijn verdeeld in categorieën voor professionals, amateurs en talenten.



Finalisten Groninger Cultuurprijs

Joram Krol (fotograaf)

Paradigm (house en techno evenementen)

Izaline Calister (zangeres/songwriter)



Finalisten Groninger Talentprijs

Cissy Joan (spoken word artist)

Coco Coquelicot (DJ)

Wabi Sabi Theater (multidisciplinair theater)



Finalisten Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst

Bab Ad-Daar (multidisciplinair theater)

Jonge Harten (theaterfestival voor jongeren)

Jesse Palsgraaf (fotograaf/muziektheater)



Jury

De jury heeft alle 179 aanmeldingen beoordeeld en een top-drie samengesteld. De jury, die bestaat uit Maria Koijck, Jan-Gerd Krüger, Mohamed Yusuf Boss, Renée Luth en Peter Weening, wijst ook de winnaars aan. Meer informatie over de finalisten volgt op www.cultuurprijsgroningen.nl en de social media kanalen.



Uitreiking op 6 oktober

De prijzen worden vrijdag 6 oktober 2023 uitgereikt tijdens een feestelijke avond in de voormalige Suikerfabriek in Groningen. René Paas (commissaris van de Koning en voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen) en Tjeerd van Dekken (gedeputeerde Cultuur provincie Groningen) reiken de prijzen uit. De winnaars van de prijzen ontvangen een geldbedrag van € 5.000,-.



Over de cultuurprijzen

De Groninger Cultuurprijzen 2023 is een initiatief van de provincie Groningen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen. De prijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere impuls geven aan de culturele sector in Groningen. In 2019 werden de Groninger Cultuurprijzen voor het laatst uitgereikt. Door de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de cultuursector werden in de afgelopen drie jaar geen prijzen uitgereikt.



Ingezonden