Groningse bibliotheken houden Grote Vakantie Quiz voor gezinnen

Vrijdag 21 juli krijgen de scholen in Noord-Nederland vakantie. BiebLab, hét jeugdplatform van de Groningse bibliotheken, grijpt deze gelegenheid aan om een online quiz te organiseren voor het hele gezin. Deze avond kunnen families meespelen met De Grote Vakantie Quiz en maken ze kans op zomerse prijzen. De Grote Vakantie Quiz begint om 19.30 uur en is live te volgen via youtube.com/bieblab.



Over BiebLab

BiebLab is hét jeugdplatform van de Groningse bibliotheken. Online en in onze bibliotheken organiseren we maandelijks evenementen voor kinderen van 9 tot 15 jaar oud. Kijk voor meer informatie op bieblab.nl.

