Horeca Marktplein Winschoten vanavond en morgenavond dicht

WINSCHOTEN – Naar aanleiding van diverse incidenten houden horecaondernemers op het Marktplein vanavond en morgenavond de deuren gesloten.

Gisteravond maakte gemeente Oldambt bekend dat de Nacht van Winschoten niet doorgaat. Gemeente Oldambt en het Ministerie van Justitie en Veiligheid vinden het gezien de geweldsincidenten die in Winschoten, Pekela en Groningen hebben plaatsgevonden onverantwoord het evenement door te laten gaan.

Op 6 juli vond op het terras van een ijssalon aan de Venne een steekpartij plaats. Hierbij raakte een 29 jarige man uit Winschoten gewond. Diezelfde avond waren er op de Transportbaan en Papierbaan in Winschoten twee schietpartijen. Een 28 jarige man uit Groningen en een 33 jarige man uit Winschoten raakten gewond. Afgelopen maandagochtend werden in de Veerstraat en de Feiko Clockstraat twee panden beschoten. Hierbij raakte niemand gewond. Bij Moï Beauty aan de Herestraat in Groningen werd in de nacht van 11 op 12 juli een benzinebom naar binnen gegooid. Boven de schoonheidssalon wonen acht mensen. Niemand raakte gewond. Ook Sportcafé No 14 werd deze week beschoten. Het pand is op last van burgemeester Cora Yfke Sikkema voorlopig gesloten.

Over de incidenten doen diverse geruchten de ronde. Ze zouden te maken hebben met een drugsoorlog in de georganiseerde misdaad. De politie vermoedt dat alle incidenten met elkaar te maken hebben. Volgens berichten die rond gaan op onder anderen sociale media gaat er vanavond een vergeldingsactie plaatsvinden. Vandaar het besluit de Nacht van Winschoten af te blazen. De kermis en de markt blijven tot 20.00 uur open. Horecaondernemers op het Marktplein hebben besloten hun zaken vanavond en morgenavond helemaal gesloten te houden.