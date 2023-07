DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Vanmorgen rond vier uur belandde een 20 jarige man met zijn BMW in de berm langs de B70, ter hoogte van Meppen. Daar botste de auto tegen een boom. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hij verkeerde onder invloed van alcohol (0.38 promille). De schade bedraagt 2.000 euro.

Papenburg

Door onbekende oorzaak ontstond gisteren om 12.50 uur brand in de keuken van een bovenwoning aan de Johann-Bloem-Straße in Papenburg. De 29 jarige bewoner raakte tijdens een poging het vuur te doven zwaargewond aan zijn handen. Ook liep hij rookvergiftiging op. De overige bewoners wisten het pand veilig te verlaten. De keuken raakte ernstig beschadigd. De overige ruimtes hebben rookschade. De schade bedraagt 50.000 euro.

Heede

Gisteravond zijn uit de kleedruimte van een sportcomplex aan de Pfarrer-Vehmeyer-Straße in Heede een polshorloge en een autosleutel gestolen. Uit de auto werd een portemonnee weggenomen. De daders sloegen ook ruiten van een geparkeerde Toyota en een Opel in. Uit de Opel werd een handtas met inhoud gestolen. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Sögel

In de avond/nacht van woensdag op donderdag zijn in Sögel meerdere inbraken gepleegd. Tussen 19.00 en 6.45 uur is aan de Mühlenstraße een ruit van een Ford Transit ingeslagen. Uit de auto zijn sigaretten gestolen. De schade bedraagt 150 euro. Op een inrit van een woning aan de Leinbusch is tussen 21.00 en 5.50 uur een zijruit van een pick-up truck ingeslagen. Er zijn een haakse slijper, inclusief lader en twee accu’s gestolen. De schade bedraagt 800 euro. Tussen 18.00 en 6.00 uur werden op het terrein van een bedrijf aan de An der Koppel twee Sprinters beschadigd. Er werd niets gestolen. De schade bedraagt 600 euro. De politie heeft de zaken in onderzoek.