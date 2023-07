Stichting Bovem heeft de rogge weer binnen

ONSTWEDDE – Vandaag werd door leden van Stichting BOVEM de rogge aan de Wessinghuizerweg/Molenpaal in Onstwedde gemaaid.

Met twee zelfbinders is vandaag door leden van Stichting Bovem de rogge op een akker aan de Wessinghuizerweg/Molenpaal in Onstwedde gemaaid. Dit perceel wordt aangemerkt als een stukje natuurgebied. De grond wordt niet bemest. De opbrengst was dan ook gering.

Het maaien trok veel belangstelling. Aanvankelijk was er sprake van materiaalpech, maar ook de tweede zelfbinder kon later worden ingezet.

Vervolgens werden de schoven op een landbouwwagen geladen. Het is de bedoeling dat deze rogge een jaar overstaat en in 2024 gedorst kan worden tijdens een eventuele Landbouwbeurs op het manifestatieterrein in Vlagtwedde.

Foto’s: Jan Glazenburg