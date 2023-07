WandelMetOnsMee wandelt in Gieten en Eext

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 14 juli, 07.30 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG EN DROOG | MORGEN ENKELE ONWEERSBUIEN

De wind krimpt naar het zuiden tot zuidwesten en van buien is geen sprake. Dit komt door de invloed van een tijdelijk hogedrukgebied boven Duitsland. Het wordt een vrij zonnige dag en de temperaturen komen te liggen rond 24 graden.

Morgen is het onstabiel en alhoewel het warmer wordt met 26 à 27 graden en het in eerste instantie ook vrij zonnig wordt, krijgen we door die onstabiliteit te maken met enkele pittige regen- en onweersbuien. De meeste buien staan voor de avond op het programma, maar het zou al iets eerder rond 15 – 16 uur kunnen beginnen.

Daarna wordt het koeler en licht wisselvallig. We zien vanaf zondag afwisselend zon, stapelwolken en zon nu en dan een bui. En de temperaturen zullen weer schommelen rond de waarden van 20 tot 22 graden. Je zou kunnen zeggen; Oud-Hollands zomerweer.