Zomers genieten van authentiek dorpsgezicht met diverse activiteiten Gasterij Natuurlijk Smeerling

SMEERLING – De prachtig gelegen authentieke Saksische boerderijen geven Smeerling tussen Onstwedde en Vlagtwedde een pittoresk aangezicht. Niet voor niets is dit buurtschap een beschermd dorpsgezicht. Het is er heerlijk verpozen. Gasterij Natuurlijk Smeerling wil iedereen deze zomer de kans geven om er extra van te genieten met diverse aansprekende activiteiten, zoals een podcastwandeling en demonstraties van oude ambachten, zoals manden vlechten.

Het publiek kan onder meer kennismaken met de enige van de Saksische boerderijen die publiek toegankelijk is: Gasterij Natuurlijk Smeerling. Ze kunnen naast het schuurgedeelte met horecabedrijf ook het voorhuis bezichtigen. Dit Halminghs Hoes is normaal gesproken in gebruik als ruimte voor bijeenkomsten en alleen toegankelijk voor genodigden, maar deze zomer mag iedereen dit in prachtige authentieke stijl gerestaureerde woonhuis bezichtigen.

Onstwedder Gaarv’n

Bij de restauratie van verschillende boerderijen in Smeerling zijn daken op oorspronkelijke wijze hersteld met gebruik van strodokken onder de dakpannen. Oude-ambachtenorganisatie Onstwedder Gaarv’n maakte deze strodokken en komt op de woensdagen 9 en 16 augustus naar Gasterij Natuurlijk Smeerling om van 13.00 tot 16.30 uur het maken van deze dokken te laten zien. Ook demonstreren ambachtslieden van Onstwedder Gaarv’n er koren malen. “Voor alle eigengebakken producten die wij verkopen, gebruiken we als meel ambachtelijk gemalen Groninger graan. Nu laten we zien hoe dat wordt gemalen”, vertelt exploitant Margriet Nieuwenhuis van de Gasterij. “Onstwedder Gaarv’n houdt allerlei oude ambachten in ere. Belangstellenden kunnen nog veel meer ambachten bekijken tijdens Oogstfeest Onstwedde op zaterdag 26 augustus.

Podcastwandeling

Ook kan iedereen deze zomer op elk gewenst moment en zonder kosten meedoen aan de podcastwandeling Rondje Smeerling. De routebeschrijving van deze korte rondwandeling wordt mondeling verstrekt in de Gasterij. De wandelaars passeren op de route verschillende bordjes met een QR-code. Door deze te scannen, starten korte podcasts met interviews over de betreffende locatie. Er zijn interviews te horen met voorzitter Jan Bessembinders van stichting Smeerling Metbroek, Bob Rossing van de Hiddingh Hoeve in Smeerling, Margriet Nieuwenhuis van Gasterij Natuurlijk Smeerling en Jeroen Kuipers van boerderij Smeerling 20.

Ingezonden