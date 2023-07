Gezelligheid op de jaarmarkt in de Maten

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 15 juli, 08.30 uur door John Havinga

ENKELE BUIEN – KANS ONWEER | KOMENDE WEEK KOEL EN LICHT WISSELVALLIG

We beginnen wisselend bewolkt. Vanmiddag komt de zon geregeld tevoorschijn en wordt het ongeveer 26 à 27 graden. Het is wel onstabiel en in de loop van de middag krijgen we te maken met enkele buien vanuit het zuidwesten. En daar kunnen ook een paar stevige buien bij zitten, die eind van de middag tot begin van de avond met onweer gepaard gaan. De wind uit het zuidwesten wordt matig tot soms vrij krachtig (4-5 Bft), met windvlagen tot circa 70km/h tijdens buien.

Morgen is de warmte verdreven met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten en komen de maximumtemperaturen te liggen rond 21 graden. We hebben een afwisseling van zon, stapelwolken en mogelijk een buitje.

Daarna wordt het deze week koel en licht wisselvallig. We zien vanaf maandag afwisselend zon, stapelwolken en zo nu en dan een bui. De temperaturen zullen schommelen rond de waarden van 20 à 21 graden en later in de week lijkt de temperatuur weer iets te dalen tot rond 19 à 20 graden. Van thermische hoogstandjes is dus de komende week, ondanks dat we ons midden in de zomer bevinden, geen sprake!