CGTC lanceert speciale vlogwedstrijd voor jongeren: Vlog Em Mor!

GRONINGEN – Om de Groninger taal te vieren organiseert het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) sinds jaren een schrijfwedstrijd: de Pervinzioale Schriefwedstried. Met deze wedstrijd promoten we de Groninger taal onder een breed publiek. Voor jongeren is er dit najaar iets bijzonders aan gekoppeld: de vlogwedstrijd Vlog Em Mor!. Deze wedstrijd is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar oud. De bedoeling is een vlog te maken, waarin zoveel mogelijk Groninger taal wordt verwerkt.



De hele maand oktober mogen vlogs worden ingezonden en gedeeld via de (eigen) sociale media kanalen als TikTok en Instagram. De vlogs worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit Grunnfluencer TikTok Tammo (Johannes Peetsma), directeur van RTV Noord Nina Nomden en Rixt Galama – een scholier met liefde voor de Groninger taal. Met de vlogwedstrijd zijn haile schiere priezen te winnen. Daarover vertellen we na de zomer meer. De prijswinnaars worden op 18 november tijdens de derde editie van festival GRN in Kielzog te Hoogezand bekendgemaakt.

t Spookt Doar

Dit jaar mikt CGTC op een jongere doelgroep (12 t/m 18) met een speciale vlogwedstried: Vlog Em Mor! Met als thema: t Spookt Doar. Deelnemers maken alleen of in een groepje van maximaal vijf jongeren een vlog rondom dit thema en proberen daarin zoveel als ze kunnen Gronings te verwerken, zowel gesproken als geschreven. Het hoeft niet honderd procent in het Gronings, het hoeft niet foutloos. Het gaat erom dat het wordt geprobeerd. Daarmee stimuleert CGTC het gebruik van de Groninger taal ook onder een jongere doelgroep. De maker mag voor zijn of haar vlog verder verschillende film- en montagetechnieken gebruiken.



Op de website van CGTC, www.cgtc.nl, is de uitgebreide uitleg en Vlog Em Mor!-opdracht te vinden. Ook vind je hier meer tips voor het maken van een vlog. Voor de vloggers die hulp nodig hebben met de Groninger taal alvast een tip: kijk op www.woordwaark.nl voor een online woordenboek vol Groninger woorden. Of vraag familie of buren die Gronings spreken om taalhulp.

Belangrijke data

Inzenden van de video’s mag de hele maand oktober, de deadline is op 29 oktober. En delen van de vlog via de eigen sociale mediakanalen als bijvoorbeeld TikTok en Instagram mag natuurlijk ook. Vermeld bij je filmpje dan de volgende hashtags:

#VlogEmMor

#tSpooktDoar

#Grunnegs.

In de eerste week van november zal het juryberaad plaatsvinden. Naast de vakjury kan het publiek ook stemmen op hun favoriete Grunneger vlog. Het stemmen voor de Publieksprijs kan van 6 tot en met 12 november. De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking zijn zoals eerder al genoemd is op het festival GRN op 18 november in het Kielzog Hoogezand.

Houd www.cgtc.nl en de sociale mediakanalen van CGTC (Facebook, Instagram en TikTok) in de gaten voor alle updates rondom Vlog Em Mor!

Ingezonden