Meerdere aanhoudingen in onderzoeken naar verdovende middelen

STADSKANAAL, ONSTWEDDE – In een tweetal onderzoeken heeft de politie in verschillende panden in Stadskanaal en Onstwedde maandag 17 juli meerdere verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen gedaan. De aangehouden personen worden verdacht van de handel in verdovende middelen en witwassen.

De politie kwam de verdachten op het spoor na tips en informatie en startte daarop een onderzoek. Daaruit bleek dat de verdachten zich mogelijk bezighouden met de handel in verdovende middelen. In het onderzoek in Stadskanaal werden door arrestatie-eenheden een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 25-jarige vrouw uit Stadskanaal aangehouden. In Onstwedde werden in een tweede onderzoek een 23-jarige man uit Onstwedde en een 21-jarige man uit Onstwedde aangehouden. De verdachten uit Onstwedde worden ook verdacht van witwassen. Alle verdachten zitten nog vast en worden verhoord.

Diverse doorzoekingen

Op maandagochtend 17 juli is een team van de politie diverse panden in Onstwedde en Stadskanaal binnengevallen. Deze panden zijn doorzocht. Hierbij zijn diverse luxe goederen, verdovende middelen en contant geld aangetroffen. Dat is in beslag genomen. Het onderzoek naar de verdachten en waar zij zich mee bezig hielden gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.