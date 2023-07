Slachtoffer steekincident meldt zich in ziekenhuis

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 17 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOELE DAG MET BUIEN | ALLEEN MORGEN ZOMERS

De wind wordt de komende dagen wat minder dan dit weekend en het wordt een vrij rustige week, maar helemaal droog zal het niet zijn. Vandaag is er nog een matige en vanmiddag soms vrij krachtige zuidwestenwind (windkracht 3 tot 5). Er zijn daardoor vaak brede opklaringen, maar steeds ook wolkenvelden en van tijd tot tijd passeren er enkele buien. Daar kan kortdurend een flinke bui bij zijn en er is ook kans op een klap onweer. De maximumtemperauur is ongeveer 21 graden.

Vanavond neemt de wind langzaam af en een enkele bui is nog mogelijk maar vannacht is het droog en vrij helder met een minimumtemperatuur van 10 tot 13 graden.

Morgen wordt het 22 tot 24 graden en het is zowaar ook een droge dag met ook maar een zwakke veranderlijke wind. Dus het wordt een beetje een zomerse dag maar helemaal onbewolkt want er zijn nog stapelwolken, en er is morgen ook wat sluierbewolking.

Woensdag staat er een zwakke tot matige westenwind en dan daalt de luchtdruk. Daardoor is er -zeker in de loop van de woensdag- weer meer kans op buien en daar kan een flinke regenbui bijzijn. Maximumtemperatuur in de tweede weekhelft rond de 20 graden en minimum ’s nachts rond 12 graden, dus heel warm is het later in de week allemaal niet.