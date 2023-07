Uitreiking certificaten Kansrijk Talent

ASSEN, PEKELA, EEMSDELTA – Op vrijdag 14 juli 2023 hebben de deelnemers hun certificaat Kansrijk Talent uit handen van wethouder Ellen van Klaveren (gemeente Pekela) en wethouder Hans de Ronde (gemeente Eemsdelta) ontvangen bij ontwikkelbedrijf iWerk in Assen.

In april dit jaar zijn 55 personen met de training Kansrijk Talent gestart. Via een aantal sessies werkten zij aan hun ontwikkeling. Zoals het in kaart brengen van vaardigheden en talenten, vitaliteit en gezondheid, presenteren en communiceren en basisvaardigheden als rekenen, taal en met een computer werken. Zij deden dit bij de sociaal ontwikkelbedrijven in arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Dit feestelijk moment is afgesloten met een hapje en drankje, welke bewoners van het AZC hebben bereidt, dit omdat ook vanuit het COA personen hebben meegedaan in dit programma.

Een stap vooruit in je ontwikkeling

Voor een aantal personen is dit de eerste officiële uitreiking van een document die zij in hun leven ontvangen. We zijn trots op deze deelnemers dat zij hun eigen regie hebben genomen/gaan nemen in de volgende stap in hun leven. Iedereen gaat ook voor een vervolgstap met behulp van jobcoach, werkcoach, opleider of werkgever.

Kansrijk Talent

Het kan prettig zijn om hulp en ondersteuning te krijgen bij het nemen van een volgende stap in je leven. Omdat het jouw ruimte geeft om helder te krijgen wat er in jouw situatie speelt. Wat past bij je? Waar loop je tegenaan, waar krijg je de juiste hulp? Het programma van Kansrijk Talent helpt jou te werken aan de volgende stap vooruit en wordt afgestemd op jouw behoefte. De training volg je bij één van de acht ontwikkelbedrijven in de provincie Groningen en Noord-Drenthe (Ability, Afeer, BWRI, Eemsdelta, Iederz, I-werk, Novatec of Wedeka). Er is altijd een locatie in jouw omgeving. Dit programma wordt drie keer per jaar gegeven. Een volgende groep van Kansrijk Talent start 18 september 2023. Aanmelden kan via www.werkinzicht.nl/aanmeldenkansrijktalent/

Ingezonden