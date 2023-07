Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 18 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARMER EN MEEST DROOG | MORGEN MEER BUIEN

Het is een vrij mooie dag met flink wat zon en een beetje sluierbewolking en wat stapelwolken. En er kan nog een enkele bui vallen, maar de meeste plaatsen blijven dit keer droog. Het is vanmiddag ook warmer dan de laatste dagen want het wordt ongeveer 23 graden.

Vanavond is het ook nog vrij warm en er zijn dan nog opklaringen, maar vannacht is het overwegend bewolkt en dan is er kans op wat regen bij een minimumtemperatuur rond 14 graden.

Morgen zet die regenkans door want dan komt er een klein lagedrukgebied vanaf zee naar ons toe. Er is veel bewolking met weinig zon en er zijn perioden met regen. Er staat morgen een zwakke tot matige westenwind en het is ook een koele dag met een maximumtemperatuur rond 20 graden. Donderdag en vrijdag zijn zeker ook niet warm met 19 tot 21 graden en soms kan er nog een bui vallen, maar er zijn dan weer meer opklaringen en de meeste tijd is het dan droog.

In het komende weekend komt er een zuidwestenwind te staan. Die geeft vooral zondag kans op regen, maar het wordt met 23 graden dan weer iets warmer.