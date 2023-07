Boswachter organiseert bosquiz voor kinderen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 19 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIGE DAG | VOORLOPIG MATIGE TEMPERATUREN

Na een mooie dinsdag is het vandaag een stuk minder want er is veel bewolking en geregeld valt er wat regen of motregen. En daar kan in de loop van de dag ook een flinke bui bij zijn. De meeste kans op een regenbui is er trouwens in het zuiden van Westerwolde en in zuidelijk Drenthe. Soms is er wel een beetje zon maar de maximumtemperatuur is maar 19 of 20 graden. De wind is zwak tot matg uit zuidwest tot west, later is er maar weinig wind.

Vannacht is het droger, al blijft een beetje regen of motregen nog wel mogelijk. Minimumtemperatuur rond 12 graden. Morgen is het de meeste tijd droog en dan wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Ook morgen is er maar een zwakke tot matige, veranderlijke wind. Tocht wordt ook morgen een beetje een koele dag met een maximum rond 20 graden.

Vrijdag is de buienkans weer wat groter maar heel regenachtig is het niet, en ook het weekend is niet helemaal droog: dan komt er een zuidwestenwind en zaterdag valt er soms een beetje regen, meer kans op regen is er op de zondag. De middagtemperatuur is in het weekend 20 tot 22 graden, maar de zon laat het de komende tijd vaak een beetje afweten.