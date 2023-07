Gronings Vuur-productie Onze Grond in het Oldambt krijgt vorm

WINSCHOTEN – In Cultuurhuis De Klinker werd donderdagmiddag een voorschot genomen op de Gronings Vuur-productie Onze Grond in het Oldambt. Projectleider Isil Vos gaf een laatste stand van zaken over het artistieke programma dat in de eerste drie weekenden van oktober plaatsvindt. Tevens werd de start van de kaartverkoop gemarkeerd.



De locatie is bepaald geen toevallige. Cultuurhuis De Klinker is de borgende organisatie van Gronings Vuur in het Oldambt. ,,Dit is een mooi moment, ook voor De Klinker”, sprak directeur Robert Bangma in zijn openingswoord. ,,Nu trekken we nog samen op, daarna nemen wij het stokje over. Misschien met andere vormen en andere mensen, maar de essentie is om het vuurtje brandend te houden.”



‘Rijk cultureel veld’

Samen met cultuurwethouder Jurrie Nieboer plaatste hij de Gronings Vuur-vlag in De Klinker. Nieboer heeft waardering voor het project, zo zei hij: ,,We hebben een rijk cultureel veld hier in het Oldambt en het concept dat je de verhalen hier ophaalt en daar iets van maakt, is mooi. Ik verheug mij enorm op die weekenden in oktober. Alle complimenten wat er tot nu toe al is gedaan.”



Gea Smidt is algemeen artistiek leider van Gronings Vuur. Zij vertelde over de aanpak en missie van het project. ,,In elke gemeente willen we het gesprek op gang brengen over de uitdagingen van de toekomst. Dit gesprek brengen we op gang met cultuur. Cultuur is het cement van de samenleving. Onmisbaar om de verbinding te kunnen maken, daar waar tegenstellingen toenemen.”



Ruim een jaar geleden is het Gronings Vuur-team in het Oldambt begonnen. Dit team – met Isil Vos als artistiek projectleider – sprak in die tijd met talloze mensen uit de gemeente. Over hoe zij de toekomst van hun landschap zien. Wat missen zij, hoe zou het anders kunnen en wie moeten daaraan meedoen?



Programma-onderdelen

Al deze verhalen zijn de basis van het artistieke programma Onze Grond, dat bestaat uit drie onderdelen: een Oogstfair, de expositie Possible Landscapes en de muzikale verhalenavonden Tot op de Bodem. De meeste onderdelen spelen zich af in De Wilgenborg in Blauwestad. Tot op de Bodem – het enige onderdeel waar kaarten voor nodig zijn – is een lofzang en wake-up-call in één, met als centraal thema de toekomst van de Oldambtster Grond, zo vertelde Isil.



Ze vervolgt: ,,We laten ons inspireren door oorspronkelijke verhalen. Over hoe generaties de geschiedenis doorgeven. Die verbinding zijn we een beetje kwijtgeraakt. Dat proberen we een beetje te herstellen.”

Isil sprak daarom haar hoop uit dat ook jongeren hun weg weten te vinden naar De Wilgenborg. Kaarten voor de leeftijdsgroep tot en met 25 jaar worden om die reden goedkoper aangeboden.

De groep makers – met veel medewerking vanuit het Oldambt – wordt groter en groter. ,,We hebben inmiddels drie bands, het koor is groeiende en we hebben een aantal jonge dansers”, somt ze op. ,,En dat team groeit alleen nog maar verder.”



Het volledige programma en meer informatie over de kaartverkoop is te vinden op www.groningsvuur.nl.

Foto’s: Peter Buiter.