Hc Ter Apel vist met kinderen van IKC Bonifatius

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 21 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT BUIEN OP KOMST | ZOMER RAAKT IN DIP

We beginnen nog met opklaringen en droog weer, maar vanmiddag zal het de meeste tijd toch bewolkt zijn met gaandeweg kans op een paar redelijk pittige buien. Daarbij is kans op een paar windvlagen, maar je hoeft nu ook weer geen enorme hoosbui te verwachten. Toch is het vanmiddag koel met een temperatuur rond 20 graden, de wind is verder matig uit het zuidwesten tot westen.

Vanavond is het de meeste tijd droog en het klaart op. De nacht is ook overwegend droog maar dan raakt het bewolkt. Want we gaan een bewolkt weekend tegemoet met morgenochtend al wat regen. En morgenmiddag- en avond valt er geregeld wat. Veel is het niet, maar het wordt morgenavond toch een natte bedoening. Maximum morgen rond de 20 graden.

Zondag is een regenachtige dag en niet dat het constant regent, maar er kan 5-10 mm aan neerslag vallen en soms zijn er ook windvlagen. Weinig zon zondag en begin volgende week is het daarna buiig met soms ook een onweersbui en middagtemperaturen onder de 20 graden. Dus dan mag je gerust van een dip in het zomerweer spreken.