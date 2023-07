Uitdokken Carnival Jubilee met halve dag  vervroegd

PAPENBURG – Het uitdokken van de Carnival Jubilee is met een halve dag vervroegd.

De Meyer Werft heeft besloten het uitdokken van de Carnival Jubilee met een halve dag te vervroegen. Vandaag hebben ze water in het bouwdok laten stromen, zodat het cruiseschip vanavond dok 6 kan verlaten.

Het cruiseschip wordt vanavond aan de steiger van de werf afgemeerd. Morgen wordt er een aantal tests uitgevoerd.

De Carnival Jubilee is het eerste cruiseschip dat in Duitsland voor de Amerikaanse rederij Carnival Cruise Line is gebouwd. Het is ook het derde schip in de Excel-klasse binnen de MEYER Group: de Finse scheepswerf MEYER TURKU leverde de Mardi Gras in 2020, gevolgd door de Carnival Celebration in 2022. Alle drie de schepen zijn uitgerust met emissiearm LNG.

In het najaar wordt het schip overgedragen aan Carnival Cruise Line, zodat het in december 2023 vanuit de haven van Galveston in Texas aan de eerste cruise door het Caraïbisch gebied kan beginnen.

Dit derde schip in de Carnival XL-klasse biedt passagiers alles wat ze maar kunnen wensen: geweldig entertainment, prachtige ontspanningsplekken en een gevarieerd aanbod aan restaurants. Het hoogtepunt voor passagiers is voor het eerst een achtbaan aan boord. Het luxe schip is 345 meter lang en biedt plaats aan ruim 6.600 passagiers.

Bron: Meyer Werft