Foto’s van de Vervoer- Transport en Racingday op de Polderputten in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 23 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE DAGEN | TEVENS VRIJ KOEL

Na de regen van vannacht en vanochtend is het ook vandaag een wisselvallige dag met vanmidddag geregeld een paar buien. Niet dat het zo nat als vannacht zal worden, maar er kunnen wel een paar flinke buien naar beneden komen. Daarbij kan het ook eventjes vlagerig worden maar zware windstoten zijn er niet. Koel is het wel met windkracht 3 tot 5 en een maximumtemperatuur van 19 tot 20 graden. En dat terwijl het nu 22 á 23 graden zou moeten worden. Vooral later kan er trouwens ook een beetje zon komen.

En morgen komt daar niet veel bij met 20 of 21 graden. Ook dan is het wisselend met enkele flinke buien en wat zon: maandag is er bij een bui ook kans op onweer.

Vanaf morgenavond komen er meer opklaringen en dan is het wat vriendelijker, maar ook dinsdag en woensdag zal het niet helemaal droog blijven. Want ook dan is er kans op een paar buien, maxima dan van 17 tot 19 graden. De zomer is dus eventjes ver weg de komende week.