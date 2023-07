Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 25 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG GEEN ONWEER | MATIGE TEMPERATUREN

Het wordt vandaag een redelijke dag want al is er soms bewolking en er kan ook een enkele bui vallen, maar de meeste tijd is het droog en gaandeweg de dag zijn er ook brede opklaringen. Natuurlijk zijn er ook stapelwolken maar tot onweersbuien zoals gisterenmiddag komt het vandaag niet. Warm is anders: de maximumtemperatuur is maar 19 of 20 graden en afgelopen nacht daalde het ook tot 10 graden.

Morgen zal het wel wat anders zijn want vanavond is het vrij helder maar vannacht komt er bewolking van zee en later is er ook kans op een bui: morgen begint dan ook met veel bewolking en af en toe regen of motregen. Maar morgenmiddag is er af en toe weer zon en dan blijft het bij een enkele bui. Het eindigt morgen ook vrij mooi, de maximumtemperatuur ligt morgen rond 19 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

Donderdag draait de wind door naar het zuidwesten en dat is minder goed nieuws. Want dan is het bewolkt en een regenfront brengt nogal wat nattigheid. Vrijdag wisselen een paar buien af met opklaringen maar in het weekend is er vooral wat zon. Donderdag is het 18 á 19 graden, daarna 20 á 21 graden. De temperaturen blijven de komende tijd dus onder het gemiddelde.