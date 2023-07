Brandweer blust brand in steeg Hoofdweg in Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 26 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST BUIEN | MORGEN EEN NATTE DAG

Het is vandaag allemaal wat wisselvalliger dan gisteren want er passeren vanochtend en in het begin van de middag enkele buien. En daar kan een flinke bui bij zon, mogelijk met onweer en hagel. Maar er is zeker ook wat zon en later in de middag en vanavond is het redelijk zonnig. Het is een koele dag met een maximumtemperatuur van 18 of 19 graden, maar in een bui zakt het terug tot ongeveer 14 graden.

Vannacht koelt het af toe een graad of 10 en het zal in de vroege uren dus weer fris zijn met minimumtemperaturen rond 10 graden. Maar belangrijker is dat er meer bewolking komt en morgenochtend zijn ook flinke perioden met regen te verwachten. Morgenmiddag en morgenavond komen daar nog buien achteraan maar er is dan ook af en toe zon. Maximum morgen 18 a 19 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

En die wind hebben we vrijdag en in het weekend ook en dan is er nog wel kans op enkele bui, met de meeste kans op een paar buien op vrijdag en op zaterdagochtend. Maar heel vaak zal het niet regenen want vaak is er dan wat zon. De maximumtemperauur ligt die tijd rond de 20 graden, dus daarmee blijft het voor zomerse begrippen toch een beetje behelpen.