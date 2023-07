Wandelen werkt! in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 27 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN EN MOTREGEN | MORGEN WAT ZON

Het is een bewolkte en vrij donkere dag, met heel vaak wat regen en motregen. Heel hard regenen doet het niet maar het blijft heel vochtig. En eerst ook koud met temperaturen van 13 tot 16 graden. De maximumtemperatuur is ongeveer 17 graden. Er is één voordeel en dat is dat er niet veel wind is: vanochtend staat er windkracht 2 tot 3 uit het zuiden, vanmiddag en vanavond is er windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten.

Vannacht is er een matige westenwind en dat geeft nog steeds kans op wat regen of motregen. En ook morgenochtend valt er verspreid nog wat regen, morgenmiddag- en avond is het droger met enkele opklaringen. De temperatuur reageert daar op met een maximum van 21 of 22 graden.

Op zaterdag is de buienkans weer groter en het weekend begint dus een beetje wisselvallig, maar in de avond is het overwegend droog en dat is het ook op de zondag. Dan mag je ook de meeste opklaringen vewachten. Wel is er in het weekend een matige tot krachtige wind en het worden ook koele dagen met middagtemperaturen van 18 tot 21 graden. En ook na het weekend is het geen op-en-top zomerweer.

Op zaterdag is de kans weer groter en het weekend begint dus een beetje wisselvallig maar in de avond is het overwegend droog en dat is het ook op de zondag. Dan mag je ook de meeste opklaringen vewachten. Wel is er in het weekend een matige tot krachtige wind en het wordt dan ook een koel weekend met middagtemperaturen van 18 tot 21 graden. En ook na het weekend is het geen op-en-top zomerweer.