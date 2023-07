Simultaandammen in “De Tjamme” in Beerta succesvol

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 28 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGERE DAG | MORGEN VRIJ BUIIG

Het is allemaal wat opgedroogd na de regen van gisteren, maar vooral vanmiddag is er nog kans op 1 of 2 buien. Maar dat is geen vergelijk met gisteren. Er komt af en toe ook wat zon voorbij, de wind is vandaag matig uit het westen tot zuidwesten, en de maximumtemperatuur is redelijk met 22 of 23 graden.

Vanavond is het dan ook vrij warm en vannacht daalt het tot rond 15 graden. Dan raakt het weer helemaal bewolkt en morgenochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Morgenmiddag is het daarna nog tamelijk buiig, morgenavond is het duidelijk droger. Matige tot vrij krachtige zuidwestenwind morgen, en een maximumtemperatuur van 21 graden.

Zondag is er een ook een zuidwestenwind en overdag gaat het nog wel met een klein beetje zon maar in de avond zal het gaan regenen. Dat is ook een begin van een zeer wisselvallige 1e helft van de volgende week. Er valt dan vaak regen en de middagtemperaturen zijn met 17 tot 20 graden ook weer vrij laag. En een echte opwarming zit er later volgende week ook al niet in.

