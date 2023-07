Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 29 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

TIJDELIJK BUIEN | ONBESTENDIGE WEEK

Het is na de 25 graden van gisteren vandaag weer wat minder warm, met een maximum rond de 22 graden. Maar het is tot in de middag geen onaardig weer met af en toe zon en een paar wolkenvelden. Maar het zal in de loop van de middag vrij snel wisselvalliger worden met een paar regenbuien. Daar kan een flinke bui bij zijn, maar vanavond is dat voorbij en dan zijn er weer meer opklaringen. Er staat vandaag een matige zuidwestenwind.

Morgen is er ook nog wat zon en dan is het op een enkele bui na droog, maar gaandeweg de avond gaat het vanuit het westen regenen. Dat is ook het begin van een natte maandag want dan is het bewolkt met vaak regen of motregen en meer dan 10 mm is dan mogelijk.

En van dinsdag tot donderdag is het zeer buiig met ook kans op een onweersbui. De maxima zakken terug tot 18 of 19 graden dus het weer raakt na dit weekend in een flinke dip.