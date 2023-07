Koren ’t Kompas en Millenniumleed vermaken publiek in Openluchttheater Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 30 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN EN BUIEN | GEEN DAG DROOG

Af en toe zijn er vandaag een paar opklaringen, maar dat is zeker niet vaak en vooral in de middagperiode komt er van tijd tot tijd een bui voorbij. Geen heel zware buien, maar een matige regenbui is goed mogelijk. De maximumtemperatuur voor vandaag is 20 á 21 graden en dat is twee graden onder-gemiddeld. De wind is matig tot vrij krachtig met windkracht 3 tot 4 en vlagen van windkracht 5.

Nu is het vanavond de meeste tijd wel droog, maar vannacht gaat het lange tijd regenen en ook morgenochtend is het erg regenachtig. 15 mm in totaal is tot morgenmiddag mogelijk en in de middag en avond komen daar nog enkele buien bij.

En buien zullen na morgen een grote rol blijven spelen, want het wordt een beetje een gure week met soms wat opklaringen maar met enige regelmaat ook een periode met buien. Daarbij kan soms een onweer voor komen, maar het zal vooral de regen zijn die het lastig gaat maken. Een regensom van 50 tot het eind van de week zit er wel in. En de maximumtemperaturen liggen deze week rond 19 graden. Dus daar gaat ook nog wat vanaf.