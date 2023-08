De nieuwe zomer-Veerten ligt weer in de winkels

STADSKANAAL – Deze week heeft het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal het nieuwe nummer van haar tijdschrift Veerten uitgegeven. Ieder nummer staat boordevol verhalen over de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde.

In dit zomernummer geeft oud-geschiedenisleraar Jan Wilpshaar een kijkje in het verenigingsleven van de voormalige gereformeerde kerk aan de Poststraat. Hennie Lemein interviewde Piet Helmholt en Jan Roorda, beide verbonden aan de voormalige CBS De Meander in de Cereswijk en Helen Kämink reconstrueerde de Verkeerstuin waar honderden, misschien wel duizenden kinderen uit Stadskanaal en omstreken verkeersles kregen tijdens hun lagere schooltijd.

Henk Dekker sprak met Ulbe Buwalda uit Jipsinghuizen, wiens vader na de april-meistaking in 1943 koelbloedig werd vermoord en Jakob Been vertelt over de geschiedenis van het bibliotheekwerk in Ter Apel.

Daarnaast worden weer een object en een bijzondere foto uit de collecte belicht en ontbreken ook de Column van Anne-Greet Wilting en de nieuwtjes uit het Streekhistorisch Centrum niet.

Het tijdschrift wil laten zien waar het Streekhistorisch Centrum voor staat en neemt de lezer aan de hand van leesbare en interessante artikelen mee naar onze streek, naar de cultuur en het verleden van de Veenkoloniën, van Westerwolde en van de Monden. De naam ‘Veerten’ is afkomstig uit een gedicht van Simon van Wattum en staat voor de culturele en historische verten of horizonnen die we willen verkennen.

Donateurs van het SHC krijgen het blad automatisch thuisgestuurd en het is in de losse verkoop verkrijgbaar bij de boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel, en uiteraard bij het Streekhistorisch Centrum zelf. In het SHC zijn ook de oude nummers nog verkrijgbaar.

Voor meer informatie: 0599-612649 / info@streekhistorischcentrum.nl (Helen Kämink)

Foto: Cover van Veerten 8-2 (Jaap Kok|SHC). Het omslag werd geïnspireerd door de nieuwe expositie Tijdcollages, waarbij kunstenaars Merel Wendt en Marijke Klamer zich lieten inspireren door de collectie van het SHC.

