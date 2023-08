REGIO – In Het Wilde Weg verzorgt een online cursus eetbare wilde planten in de herfst.



De herfst biedt ons een overvloed aan eetbare wilde planten. Je kunt wortels van de wilde peen, teunisbloemen wilde pastinaak vinden en in je gerechten verwerken. Planten als melganzenvoet, vogelmuur, harig knopkruid, kleine veldkers en winterpostelein kunnen jouw maaltijd verrijken. En eetbare bessen en noten zoals de lijsterbes, sleedoornbes, eikels en tamme kastanje vormen andere lekkernijen van jouw herfstmaaltijd. Ontdek de schatten van de natuur in de herfst en jouw tuin, het veld en het bos zullen nooit meer hetzelfde zijn!

Om hierbij ondersteuning te bieden, geeft In Het Wilde Weg de online cursus eetbare

wilde planten in de herfst. Deze cursus start op 5 september en bestaat uit acht online lessen die via Zoom worden gegeven. Je blijft niet alleen binnen achter je computer zitten, want buiten gebeurt het! Je gaat zelf op zoek gaat naar (eetbare) planten. Door middel van opdrachtwandelingen wordt je uitgedaagd om zelf naar planten te kijken en ze te bestuderen. Omdat de cursus online wordt gegeven is deze geschikt voor iedereen door heel Nederland met internetverbinding. Tijdens de cursus leer je eetbare planten van het seizoen herkennen en te onderscheiden van andere en giftige planten, maak je kennis met diverse bereidingswijzen zoals fermenteren en leer je zelf om tinctuur en zalf te maken. Welke planten en bomen kun je gebruiken in de keuken? Ontdek de gezonde en heerlijke planten die volop langs het pad, in het veld, in het bos of in jouw tuin staan. Ook voor de gevorderde wildplukkers komen interessante onderwerpen aan bod. Tijdens de lessen is daarnaast ruimte voor eigen inbreng, vragen en opmerkingen.



Meer informatie en cursusdata op www.inhetwildeweg.nl

Aanmelden via info@inhetwildeweg.nl

Ingezonden