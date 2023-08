Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 1 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN BUIIG | NA HET WEEKEND MISSCHIEN BETER

Het is ook vandaag een overwegend bewolkte dag met perioden met regen, al zijn er soms ook een paar opklaringen. Maar er kunnen vooral vanmiddag enkele flinke buien voorbijkomen en 5-10 mm aan neerslag is overdag weer mogelijk. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten tot westen, de maximumtemperatuur is ongeveer 19 graden.

Vanavond en vannacht is het de meeste tijd droog en vooral vannacht zijn er enkele opklaringen, maar morgenochtend gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. En morgenmiddag- en avond is het onbestendig met van tijd tot tijd wat buien en meestal veel bewolking. Maximumtemperatuur morgen opnieuw rond 19 graden en een matige zuidenwind.

Donderdag begint met buien en dan klaart het later wat op. Vrijdag is er vooral ook in de ochtend en de middag kans op enkele buien. Dus het blijft voorlopig onbestendig en heel matig zomerweer en dat geldt eigenlijk ook voor het weekend, pas midden volgende week maken we kans op een beetje een structureel herstel met meer zon en hogere temperaturen.