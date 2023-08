Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 31 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NATTE DAGEN | NOG GEEN ZICHT OP ZOMER

Het is vandaag een natte toestand met flinke perioden met regen of motregen en nu wordt het later vandaag wel wat droger met misschien een paar opklaringen, maar ook dan blijft er kans op enkele buien. Er kan tot middernacht vrij makkelijk nog 10 mm aan regen vallen en warm is het zeker ook niet: vanochtend ligt de temperatuur rond 16 graden en een de maximumtemperatuur voor vanmiddag is zo’n 19 graden. De wind: die is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met windkracht 3 tot 4, en bij vlagen windkracht 5.

Vannacht en morgenochtend blijft het behoorlijk nat met af en toe een flinke regenbui en daarbij is morgenochtend kans op onweer. Morgenmiddag is er nog steeds kans op een paar buien, pas morgenavond en woensdagnacht is het iets droger met bredere opklaringen.

Maar ook dat duurt niet lang want woensdag is het weer herfstachtig met vaak regen. Donderdag is niet veel anders en -net als woensdag- is 10 mm of meer mogelijk. Mogelijk is het vrijdag wel wat droger met meer opklaringen en vooral ook minder wind. Voor de temperatuur zal dat niet meteen veel uitmaken want die is deze week maar 17 tot 20 graden.