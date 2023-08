Burgemeester Velema feliciteert diamanten echtpaar van der Veen

VEELERVEEN – Vandaag is het echtpaar van der Veen – Schepers 60 jaar getrouwd.

Burgemeester Jaap Velema droeg vanmorgen namens de gemeente Westerwolde de felicitaties over aan het echtpaar van der Veen – Schepers. Zij vieren vandaag hun 60 jarig huwelijksjubileum. Naast een boeket bloemen kreeg het echtpaar van de gemeente een kopie van hun huwelijksakte. Ook ontvingen ze middels een brief en een foto de gelukwensen van het Koninklijk Huis.

De heer Girbe van der Veen werd in 1942 in Vlagtwedde geboren. Mevrouw Grietje Schepers zag in hetzelfde jaar in Odoorn het levenslicht. Ze stapten op 2 augustus 1963 in het gemeentehuis in Sellingen in het huwelijksbootje. Het echtpaar heeft drie kinderen, tien kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

Het stel leerde elkaar kennen op de Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen in Coevorden. Na vier jaar verkering te hebben gehad traden ze in het huwelijk. De heer was net afgestudeerd als onderwijzer. Hij moest toen zijn dienstplicht vervullen. Hij werd benaderd door de gemeente Vlagtwedde met de vraag of hij een contract van vier jaar wou tekenen om aan het werk te gaan als onderwijzer aan een school in Jipsingboertange of Sellingerbeetse. Het is Jipsingboertange geworden. In die tijd was er op kleine scholen een lerarentekort. Door de baan als leerkracht aan te nemen kreeg hij vrijstelling van de militaire dienst.

Na die vier jaar verhuisde het echtpaar naar Appingedam, waar de heer een baan kreeg bij de Klaas de Vriesschool. Daar heeft hij zes jaar gewerkt. Vervolgens werd hij directeur van een school in de gemeente Steenwijk. Daar heeft hij zo’n 25 jaar gewerkt. Zijn hobby’s waren/zijn o.a. paardrijden en schilderen.

Mevrouw gaf muziekles op diverse scholen. Zelf speelde ze accordeon en keyboard.

Het echtpaar was in het bezit van een bijna 70 jaar oude boot. Hiermee hebben ze mooie tochten gemaakt. De boot is nu eigendom van hun jongste zoon en ligt voor hun huis aangemeerd.

Foto’s: Jan Glazenburg