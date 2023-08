Gouden medaille voor Royal Avebe’s duurzaamheidsinspanningen

GRONINGEN – Royal Avebe heeft een gouden medaille ontvangen van Ecovadis, een wereldwijd samenwerkingsplatform dat bedrijven helpt bij het evalueren van duurzaamheidsprestaties in de hele toeleveringsketen. Met deze erkenning behoort Avebe nu tot de top 5% van duurzaamheid in de industrietak.

“We zijn ontzettend trots op deze erkenning van Ecovadis, die onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid waardeert en bevestigt”, aldus David Fousert, bestuursvoorzitter van Avebe. “Onze toewijding aan duurzaamheid is een integraal onderdeel van wie we zijn als coöperatie en we blijven streven naar verdere verbeteringen op alle gebieden van duurzaamheid.”

Duurzame ambities

In de gehele organisatie wordt er gewerkt aan het verminderen van watergebruik-, CO2-emissie- en afval. Eén van de prioriteiten is het verminderen van het gebruik van chemicaliën in de fabrieken, waarbij het WCOM (World Class Operational Management) programma als voorbeeld dient. Daarnaast is er een programma dat zich richt op het verminderen van het energieverbruik. Een voorbeeld hiervan is de installatie van elektrische ketels (e-boilers) en het vergroenen van de benodigde elektriciteit door gebruik van zonne-energie.

Ook op de akker zet Avebe zich in voor duurzaamheid, waarbij het samen met haar leden een duurzaam teeltprogramma heeft opgezet. Dit programma heeft onder andere geleid tot het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Kortom, zo is Avebe bezig om op elk vlak te verduurzamen.

Duurzame initiatieven hebben de Ecovadis-score voor de afdeling Inkoop aanzienlijk verbeterd

Duurzaamheid is ook verankerd in Avebe’s algemene inkoopvoorwaarden en onderdeel geworden van de leveranciersaudits. Naast de afspraken met leveranciers, heeft Avebe gekeken naar wát ze inkopen. Zo is het aandeel in vrachtwagentransport verkleind door vaker te kiezen voor treintransport. Ook zijn ingrediënten verduurzaamt. In het productieproces worden op palmolie gebaseerde ingrediënten gebruikt, die sinds 2021 RSPO gecertificeerd zijn. De RSPO standaard vertegenwoordigt de grootste, onafhankelijke, standaard voor meer duurzame palmolie en beschermt het milieu en lokale gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn. Het Wereld Natuur Fonds ondersteunt deze standaard.

Het zijn slechts voorbeeld inspanningen die hebben geleid tot de gouden medaille van Ecovadis.

Het samenwerkingsplatform Ecovadis

Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsinspanningen van Avebe is Ecovadis. Dit is een wereldwijd samenwerkingsplatform dat bedrijven helpt bij het evalueren van de prestaties van hun leveranciers. Ecovadis is verdeeld over meer dan 200 sectoren en ruim 175 landen. Door de samenwerking met leveranciers en klanten kan Avebe de duurzaamheidsprestaties in de hele keten versterken. Zo wordt er samen inzicht opgebouwd in de sociale, ecologische en economische prestaties in de hele keten. Hierin kijkt Ecovadis naar vier pilaren: milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop.

Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van 2.300 akkerbouwers in Nederland en Duitsland. Jaarlijks worden de zetmeelaardappelen van deze leden verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en -eiwit, die waarde toevoegen aan voedingsmiddelen maar ook aan industriële toepassingen wereldwijd.

Avebe werkt continu aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden en verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor is gevestigd in Veendam.

Meer informatie over Avebe is te vinden op: www.avebe.nl

Ingezonden