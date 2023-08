DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

A31/Weener

Rond één uur maandagmiddag is een 65 jarige automobiliste op de A31 tussen Weener en Jemgum met haar Porsche tegen de vangrail gebotst. Zij verloor door aquaplaning de controle over haar voertuig. Voor zover bekend raakte ze niet gewond. De auto heeft schade, maar hoefde niet te worden afgesleept.

Meppen

Gisteravond is aan de Haselünner Straße in Meppen een poging gedaan een tankstation te overvallen. De dader kwam om 18.55 uur de verkoopruimte binnen en bedreigde de 66 jarige medewerker met een wapen. Hij eiste geld. Toen de medewerker in plaats van geld zijn telefoon pakte ging de dader er in de richting van de B402 vandoor. Zijn signalement luidt: 1.70/1.80 m lang met een slank postuur. Hij was gekleed in een grijze trui en een donkere broek. Zijn gezicht was bedekt met een zwart masker en een zonnebril.

In de nacht van 1 augustus is tussen 3.20 en 3.40 uur bij een bouwplaats aan de Warschauer Straße in Meppen 22 mater krachtstroomkabel gestolen. De dader heeft de buit vermoedelijk met een fiets, met daarachter een aanhanger, vervoerd. De schade bedraagt 200 euro.

Spelle

Maandagavond is om 21.56 uur een tankstation aan de Bernard-Krone-Straße in Spelle overvallen. De dader bedreigde de 27 jarige werknemer en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. De dader was 1.85m lang met een slank postuur. Hij doeg donkere kleding, een zwart mondmasker en een bril.

Papenburg

In de nacht van maandag op dinsdag is bij een loods aan het Mittelkanal rechts ingebroken. Er zijn diverse machines, voor o.a. tuinwerkzaamheden, gestolen. De schade wordt op 7.000 euro geschat.