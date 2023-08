Nieuwe paden en speeltoestellen in Oldambt

OLDAMBT – In de gemeente Oldambt zijn een aantal fietspaden vernieuwd, waaronder pad Hardenberg in Finsterwolde en de verbreding van het fietspad op de dijk aan de westkant van het Oldambtmeer. Het strand van de Noordrand heeft een nieuw speeltoestel gekregen, een piratenschip. Na de vakantie komen daar nog een aantal fitnesstoestellen bij. Ook de zwaaikom in Midwolda heeft een nieuwe fietsverbinding gekregen met de Oudlandseweg en is er nu een pontje als verbinding tussen Reiderwolde en De Tjamme. Dit is allemaal mogelijk dankzij de investeringsagenda Ring Blauwestad.

Over de investeringsagenda

In samenwerking met de provincie Groningen en het projectbureau Blauwestad, wil gemeente Oldambt de aantrekkelijkheid van Blauwestad en de omliggende dorpen (Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta) en Winschoten vergroten. Hiervoor is de investeringsagenda Ring Blauwestad opgesteld met als doel de recreatieve mogelijkheden en voorzieningen in het gebied te verbeteren en uit te breiden.

Iedereen profiteert

Jurrie Nieboer, wethouder beheer & realisatie, is erg blij met deze ontwikkelingen. “Van deze voorzieningen profiteert iedereen. Een Oldambstster op weg naar zijn of haar werk, spelende kinderen, toeristen… En we hopen natuurlijk dat we, met het verbeteren en uitrollen van nieuwe recreatieve voorzieningen, meer mensen in beweging kunnen krijgen.”

Nog genoeg te doen

De komende anderhalf jaar moet er nog veel gebeuren. Nieboer legt uit: “Zo worden er plannen uitgewerkt voor een fietsvriendelijke verbinding op het Noordereinde richting de Pieter Smitbrug. Ook ondersteunen we de voorzieningen in het gebied Reiderwolde en gaan we meer fietspaden realiseren. Ofwel, we hebben veel gedaan en gaan daar de komende tijd mee door!”

Ingezonden