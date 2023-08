Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Ter Apel

TER APEL – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Ter Apel. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 2 augustus hebben de wandelcoaches van WandelenWerkt de wandeling georganiseerd vanaf camping Moekesgat in Ter Apel. De wandelaars,die zich zoals gewoonlijk vooraf hadden opgegeven, konden zich vanaf 8.45 uur melden bij de coaches, en hier stond de koffie weer klaar.

Ook deze keer weer de drie gebruikelijke afstanden, 10, 8 en 6 km. De groep van 10 km vertrok weer om 9.15 uur. Op het terrein van de camping werd uitleg gegeven over het ontstaan en de naamgeving van de camping en het nabij gelegen zwembad. Het terrein was oorspronkelijk eigendom van de eigenaren van Hotel “De Posthoorn “ en is in de jaren twintig van de vorige eeuw uitgegraven om de grond te gebruiken voor verhoging van het spoorwegemplacement. Door deze afgraving was het terrein eigenlijk waardeloos geworden, maar Willem Moeke, opzichter bij het spoorwegemplacement, zag er wel wat in en kocht de plas, met flink wat grond eromheen, voor 100 gulden. Na de aankoop bouwde hij een rij badhokjes en begon met het exploiteren van de plas als zwembad. Met behulp van zijn twee dochters werden er ook zwemlessen gegeven. Al gauw kreeg de plas de naam “Moeke’s Gat”.

Moeke hield het bad tot 1935. Toen verkocht hij het bad, compleet met woning, aan Geert Fietje uit Emmer-Compascuum voor een bedrag van 4000 gulden. Vanaf 1972 is het echte oude Moekesgat in eigendom van de gemeente. Maar de namen Moeke en Fietje zijn nog steeds aanwezig, twee vakantiehuisjes dragen tot op de dag van vandaag hun naam.



Verder ging de wandeling en we kwamen langs het voormalige hotel/café “De Star.” Een prachtig authentiek pand, dat nu in de steigers staat en waarin vier senioren appartementen worden gerealiseerd. Verwijst de naam misschien naar STAR, Stadskanaal Ter Apel Rijksgrens, de voormalige spoorlijn? Het stationsgebouw stond destijds immers schuin tegenover het hotel.



Van hier was het niet meer ver naar RSG, Regionale Scholen Gemeenschap, Ter Apel. Twee prachtige gebouwen in totaal verschillende bouwstijlen, maar die goed bij elkaar passen. Vervolgens ging de wandeling verder door een gedeelte van het Kloosterbos. Daar begon het te regenen en dit zou het de rest van de wandeling blijven doen. De camera ging beurtelings onder de jas en in de tas. Maar het ging niet ten koste van de sfeer, die bleef gewoon goed.

Terug op de camping stond zoals gebruikelijk de soep weer klaar. Ondanks het natte pak toch weer een mooie wandelochtend!

Ingezonden door Jan Bossen