DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Om kwart voor zes gisteravond belandde een 20 jarige chauffeur met zijn vrachtwagen ter hoogte van Weener in de berm langs de A31. Daar botste hij tegen een afrastering en kwam 15 meter verderop in een vier meter diepe sloot tot stilstand. Hij en zijn 63 jarige bijrijder kwamen met de schrik vrij. De afrastering, die dient om wild tegen te houden, raakte over een lengte van 60 meter beschadigd. De schade aan de vrachtwagen wordt op 10.000 euro geschat. De hoofdrijbaan is enige tijd voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.

Gistermiddag is rond 12.50 uur bij een tuinhuisje aan de Dieler Alpen in Weener brand uitgebroken. Het vuur werd door diverse brandweerkorpsen uit de regio geblust. De brand is vermoedelijk ontstaan door een defecte koelkast. Het tuinhuisje en een schutting raakten door de brand ernstig beschadigd.

Bunde

Een 74 jarige inwoonster van Bunde ontving dinsdag een sms die afkomstig van haar dochter leek. Hierin vertelde de “dochter” dat zij een nieuw nummer had. Ze vroeg of haar moeder haar een bericht via WhatsApp wou sturen. In het gesprek, dat vervolgens via WhatsApp gevoerd werd, vertelde de “dochter” dat zij problemen had met haar bankrekening. Ze verzocht haar moeder een bedrag van 2.209,99 naar een Duitse rekening over te maken. De vrouw vertrouwde het niet en nam contact met haar echte dochter op. Ze heeft geen geld overgemaakt en aangifte bij de politie gedaan.

Sögel

Vanmorgen is om 6.41 uur in een verdeelkast in een kelder van een bedrijf aan de Industriestraße in Sögel brand uitgebroken. Het vuur werd door de brandweer van Sögel en Groß Berßen geblust. Er is niemand gewond geraakt. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Papenburg

Om 19.05 uur gisteravond is aan de Gutshofstraße in Papenburg een auto Toyota Yaris tegen een bloembak gebotst. Vermoedelijk verloor de bestuurder de macht over het stuur en belandde in de rechter berm. Via het voetpad kwam hij tegen de bloembak tot stilstand. Vervolgens ging hij er in zijn auto vandoor. De schade aan de bloembak bedraagt 100 euro.

Meppen

Gisteravond is tussen 18.00 en 19.15 uur op de parkeerplaats van een bouwmarkt aan de Borsigstraße in Meppen een bestuurder van een Mercedes tegen een geparkeerde Audi gereden. Dit werd door een getuige gezien. Hij/zij stak een briefje met daarop het kenteken van de Mercedes achter de ruitenwisser van de Audi. De politie wil graag met deze getuige of andere getuigen in contact komen.