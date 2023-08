Op de pedalen wat lekkers halen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 3 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON MAAR OOK BUIEN | TOT DINSDAG ONSTABIEL

We hebben vanochtend een lagedrukgebied boven de Wadden en daardoor is er weliswaar kans op een bui maar er zijn ook opklaringen. Maar die kleine depressie gaat naar het noorden en met een noordwestenwind komt er ook weer meer bewolking van zee. En vanmiddag is het daardoor vrij buiig met geregeld regen of motregen. De wind zal vanuit het noordwesten toenemen, die wordt in de loop van de middag windkracht 4 tot 5.

Vanavond neemt de wind af maar er is dan nog kans op een enkele bui, vannacht is het droog en dan is het vrij helder.

Maar dat duurt niet lang want morgenochtend komen er weer buien vanuit het Waddengebied, en er ontstaan ook enkele regenbuien. Maar er is morgenmiddag meer zon dan vanmiddag en morgenavond is het droog en vrij helder. Warm is het natuurlijk niet met maximumtemperaturen van 19 á 20 graden en morgenmiddag 18 á 19 graden.

Het weekend begint zaterdagochtend droog met af en toe zon maar later in de middag en zaterdagavond valt er af en toe regen bij een zuidenwind en 19 graden. Zondag is het buiig met kans op een onweersbui en ook maandag is het een beetje wisselvallig. Daarna lijkt het de goede kant op te gaan met meer zonnige perioden en wat hogere temperaturen.