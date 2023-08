Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 2 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN DAG MET REGEN | ALLEEN WAT LICHTPUNTJES

Vanuit het zuiden gaat het vanochtend een tijdje regenen maar vanmiddag gaat dat door naar het noorden. Dan komen er enkele opklaringen en valt er nog een enkele bui, in de loop van vanavond en komende nacht neemt de kans op buien weer toe. Er is vanmiddag een kleine kans op onweer en komende nacht is er ook kans op windvlagen, maar pas morgenochtend maken wij kans op enkele windstoten. De maximumtempertatuur voor vandaag is ongeveer 20 graden. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe naar windkracht 4 tot 5.

Morgenmiddag is er een noordwestenwind en dan klaart het vrij goed op met een enkele bui, morgenavond is het droog en vrij helder met minder wind. Maximum morgen rond 19 graden.

Vrijdag geeft ongeveer hetzelfde ritme in het weer met ’s nachts en ’s ochtends enkele buien maar in de middag en vooral de avond opklaringen en meestens droog weer. In het weekend is de kans op regen weer wat groter bij maxima van 17 of 18 graden. Dus we moeten dan weer een tijdje doorbijten, het is pas vanaf midden volgende week dat het -mogelijk- wat beter wordt.