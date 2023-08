Ticketverkoop MudGrunn gestart

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 4 augustus, 07.00 uur door John Havinga

ENKELE BUITJES EN VRIJ KOEL | VANAF WOENSDAG ZOMERS

We hebben vandaag geleidelijk te maken met enkele buitjes en de zon schijnt ook niet uitbundig. Het is wisselend bewolkt. Toch zal er wel af en toe een knipoog gaan komen van de zon en het met name vanavond even aangenaam, met brede opklaringen en droog weer. De temperatuur moet weer wat inleveren ten opzichte van gisteren en blijft vanmiddag hangen rond 18 à 19 graden, bij een matige noordwestenwind.

Vannacht zien we hoge bewolking en daarin zien we de nadering van opnieuw een frontaal systeem. Dit zal ons weer op zaterdag gaan beïnvloeden, al is het morgenochtend eerst nog even droog met een waterig zonnetje. In de middag wordt de bewolking dikker en gaat er af en toe regen vallen, ook in de avond. De maximumtemperatuur zal uitkomen rond 19 graden, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind.

Maar dat duurt niet lang want morgenochtend komen er weer buien vanuit het Waddengebied, en er ontstaan ook enkele regenbuien. Maar er is morgenmiddag meer zon dan vanmiddag en morgenavond is het droog en vrij helder. Warm is het natuurlijk niet met maximumtemperaturen van 19 á 20 graden en morgenmiddag 18 á 19 graden.

Zondag schijnt eerst nu en dan de zon met droog weer maar gedurende de dag wordt de lucht weer onstabiel en ziet de middag en avond er buiig uit, waarbij een onweersbui niet is uit te sluiten. Maandag en dinsdag krijgen we af en toe een bui of buitje. De temperaturen leveren vanaf zondag flink in, naar 16 tot 18 graden en daarom mogen we echt wel spreken van koel zomerweer. Daarna lijkt het op woensdag wel de goede kant op te gaan. Er volgen meer zonnige perioden en we gaan naar de zomerse temperaturen, rond de 25 graden.