Henk Lunsing draait proef voor de City Swim

NIEUW BUINEN – Henk Lunsing uit Nieuw Buinen draait proef voor de City Swim



Team Henk wil ALS, PLS EN PSMA de wereld uitzwemmen

Dat staat als aanhef op de site waar gedoneerd kan worden voor de sponsoring van deze City Swim.

Willeke Bischoff, Sharon Lohuis, Nieke Groenewold, Christa Volders, Aafko Kamminga, zoon Marijn Lunsing, Alvin Boekelo, Petra Posno en natuurlijk Henk Lunsing zelf gaan op zondag 3 september 2023 de Amsterdamse grachten inspringen om zoveel mogelijk geld op te halen voor deze dodelijke spierziekte ALS.



Team-kaptain Henk heeft PLS, een aan ALS verwante ziekte, met andere verschijnselen dan bij ALS.

Normaal is Henk niet in het water te krijgen, maar op zijn driewieler ligfiets Hase Lepus of op de Hase Pino met Ab Lugthart is hij eerder te zien.

Ook mag hij zich graag voortbewegen in de rolstoel met zijn voorzet handbike.

Maar vorig jaar was hij Wave-Master in de wave waar zijn zoon Marijn samen met twee kameraden Damy en Koen ook deelnamen aan de Amsterdam City Swim 2022.

Met de huldeging was Henk zo ontroerd van hun prestatie dat Henk zei dat hij ook graag mee wil doen. Vandaar dat hij dit jaar, samen met zijn team, ook meedoet.

Vanmiddag heeft Henk zijn uitrusting geprobeerd, daarvoor ging hij met zijn echtgenote Truus en enkele leden van zijn team te water in de zwemplas van Moekesgat in Ter Apel.

Henk kan door zijn ziekte niet zelf zwemmen maar wordt straks door zijn teamleden in duikerspak op een autoband door de Amsterdamse grachten getrokken.

Sponsoring is nog altijd mogelijk, dat kan via de site:

https://www.amsterdamcityswim.nl/teams/team-henk, helpen kan ook via één van de acties die het team voert om zoveel mogelijk geld in te zamelen.



Foto’s zijn ingezonden.