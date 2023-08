DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Surwold

Tussen zaterdag 18.30 en zondag 11.55 uur is bij een loods van een bedrijf aan de Im Eichengrund in Surwold ingebroken. Er zijn diverse machines gestolen. De schade bedraagt 20.000 euro.

Papenburg

Vanmorgen zag een onbekende automobilist om 8.15 uur een 60 jarige motorrijder over het hoofd toen hij vanaf de Umländerwiek links de rotonde in de Splitting links wou oprijden. Om een aanrijding te voorkomen remde de motorrijder uit alle macht en kwam daarbij ten val. Hij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is doorgereden en de politie is naar hem op zoek.

Aschendorf

Vrijdag controleerde de politie op de Bokeler Straße in Aschendorf op snelheid. Daar is een maximum snelheid van 50 km/u van kracht. In de vijf uur dat de controles werden doorgevoerd werden twaalf snelheidsovertredingen vastgesteld. Een daarvan was een motorrijder uit Kiel. Hij passeerde de agenten met 107 km/u op de teller. Hij kreeg een boete van 590 euro en twee punten op zijn rijbewijs. (Voor lichte overtredingen wordt 1 punt gegeven. Bij zwaardere overtredingen worden 2 of 3 punten gegeven. Bij 8 punten volgt een rijontzegging. De punten kunnen na verloop van tijd worden kwijtgescholden)

Meppen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is tussen 2.00 en 2.50 uur bij een leegstaande woning aan de Wehrstraße in Meppen ingebroken. De daders vernielden de waterleiding, wasbakken en toiletten. Over de hoogte van de schade is niets bekend.