Open les Schotse Highland dancing

ZUIDLAREN – Veel zullen er nog nooit van gehoord hebben. Toch zult u wel eens mensen hebben zien springen in Schotse kleding op de klanken van een doedelzak; al was het maar doordat er een paar jaar een reclame op televisie te zien was waarin Highland-dansers voorkwamen. Highland dancing is een sport en een kunst in één.

Ook nu in de zomervakantie zijn wij bezig met highland dancing. De lessen van volgend jaar worden voorbereid en de nieuwe leden worden gezocht. Ik zelf ben al begonnen toen ik ongeveer 4 was en toen ik 5 was danste ik mijn eerste wedstrijd. Ik train nu ongeveer 3 jaar mee met HighlandDancing.nl. Ik ben inmiddels bijna 14 jaar en leer nog altijd bij. We trainen elke dinsdag avond in de Ludinge Zuidlaren.

Als je van de Schotse cultuur of muziek van de doedelzak houdt, kom dan op 12 september meedoen en kijk of deze sport iets voor jou is!!! Er is dan namelijk een gratis open les, om mee te doen is er geen ervaring nodig. Het is handig om sport/bewegelijke kleding aan te trekken. Ook soepele schoenen is wel prettig (bijvoorbeeld turnslofjes). De open les vind plaats in de Ludinge Zuidlaren op 12 september. We beginnen om 19:30 we hopen jullie dan natuurlijk te zien.

We willen jullie graag nog meer uitleg geven over deze leuke sport. Maar nog veel leuker, is het om het te zien.

Voor meer informatie kun je kijken op onze site www.highlanddancing.nl of via de email ons vragen stellen: highlanddancing.nl@gmail.com

Met vriendelijke groet namens Highlanddancing.nl Corine Jager

Ingezonden

Foto’s: Annemarie Martini van Foto Martini