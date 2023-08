Ride & Run Onstwedde, durf jij je te meten aan paardenkracht?

ONSTWEDDE – Na het succes van de voorgaande edities, organiseert Manege de Driesporen te Onstwedde op zaterdag 2 september dit jaar wederom een Ride & Run.

Buitensporten. De natuur in. Dat is beleving, dat is avontuur. Steeds meer mensen zijn op zoek naar de combinatie van lichamelijke uitdaging en mentale ontspanning.



Zou het niet fantastisch zijn als iedereen de sport zou kunnen uitoefenen die hem of haar het meeste aanspreekt? Maar dan wel nog steeds met elkaar, bijvoorbeeld hardlopend of te paard? Zodat familie, vrienden en collega’s samen kunnen genieten, terwijl iedereen datgene doet waaraan ze het meest plezier beleven.



Na het succes van de voorgaande edities, organiseert Manege de Driesporen te Onstwedde op zaterdag 2 september dit jaar wederom een Ride & Run, een concept van Bit en KNHS. Dit multisportevent brengt beginnende en gevorderde buitensporters uit verschillende disciplines – paardrijden en hardlopen – samen voor een gezellige en sportieve dag in de natuur.



Sport en recreatie komen op een unieke wijze samen tijdens Ride & Run. De invulling van Ride & Run is simpel: een team bestaande uit een ruiter en een hardloper leggen gezamenlijk een vooraf uitgezette onverharde route van 5 of 10 km af.

Meedoen is belangrijker dan winnen!

Je kunt je nog steeds aanmelden voor dit sportieve festijn. Wil je graag meedoen maar ken je geen ruiters of hardlopers? Stuur dan een email naar rideenrun@hotmail.com en dan kijken wij of je kunnen koppelen. Geef wel even aan of je een voorkeur hebt voor 5 of 10 km en wat je niveau ongeveer is.

Voor meer informatie en inschrijving zie onze website www.rideenrunonstwedde.jimdo.com

Ingezonden door Dorien Smith