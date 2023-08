Schilderijen van K.J. van Beekum in Streekhistorisch Centrum

STADSKANAAL – Het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal ontving onlangs van een particulier een negental schilderijen van de kunstenaar Karl Jacob van Beekum in langdurig bruikleen. Van Beekum is bekend van zijn bekende beeld De Knoalster Lorelei langs de Hoofstraat in Stadskanaal, maar ook door de vele schilderijen van onder andere Stadskanaalster straatgezichten. Deze schilderde hij met name tussen 1962 en 1984.

Karl van Beekum werd in 1914 in Rotterdam geboren en volgde daar de Academie voor Beeldende Kunsten. Hij haalde er ook zijn onderwijsbevoegdheid, waarmee hij in 1955 een aanstelling kreeg aan het Ubbo Emmius Lyceum in Stadskanaal en in 1960 ook aan de RHBS (nu RSG) in Ter Apel.

Op de tentoonstelling in het SHC zijn behalve schilderijen met herkenbare locaties in Stadskanaal ook enkele stillevens te zien, die nog niet eerder aan publiek werden getoond. De werken uit de recente bruikleen worden aangevuld met schilderijen die het SHC al van Van Beekum in bruikleen had uit andere collecties.

Activiteit: Expositie met schilderijen van K.J. van Beekum

Datum: tot en met 31 mei 2024

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur, Groepen daarbuiten op afspraak.

Check de website www.streekhistorischcentrum.nl

Plaats: Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2, 9502EA Stadskanaal

Ingezonden