DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Tussen 15.00 en 19.51 uur is gisteren op een parkeerplaats aan de Am Bahnhof in Lathen een groene Renault aangereden. De politie is op zoek naar de dader en getuigen.

Haren

Tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 9.00 uur is van een terrein aan de Ter Apeler Straße in Haren een caravan gestolen. De schade bedraagt 15.000 euro.

Tussen zaterdag en maandag is bij een werkplaats aan de Hanfeldstraße in Haren ingebroken. De daders doorzochten het pand en gingen er met onder anderen geld , gereedschap en een Ford Transit vandoor. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Meppen

Tussen zaterdag 11.00 uur en maandag 10.15 uur is bij een tuinhuisje van een kleuterschool aan de Schillerring in Meppen ingebroken. Hierbij werd een deur vernield. De dader ging er met diverse stukken speelgoed vandoor. De totale schade bedraagt 850 euro.