Wie weet iets over brandstichting meubelzaak?

STADSKANAAL – Aan de Poststraat in Stadskanaal is zaterdagmorgen brand gesticht bij een meubelzaak. Het vuur is vermoedelijk uit zichzelf gedoofd. Zoals ook de eerdere brandstichtingen in Stadskanaal de afgelopen tijd neemt de politie deze zaak hoog op, ook omdat er mensen in de zaak waren toen het vuur werd aangestoken.

Het is nog onduidelijk hoe laat de brand is gesticht. Medewerkers van het bedrijf roken tegen het middaguur een brandlucht en gingen op onderzoek uit. Ze ontdekten toen een brandplek aan de achterzijde van het pand.

De forensische recherche heeft onderzoek verricht. Ook is een buurtonderzoek gehouden. Omdat de brand op klaarlichte dag is aangestoken is de kans groot dat iemand iets heeft gezien. Ook informatie die mogelijk niet van belang lijkt kan de politie soms al een behoorlijk handje helpen. Mocht u in de buurt wonen of daar hebben gereden en beeldopnames hebben horen ze dat ook graag.

De brandstichting aan de Poststraat is de negende in Stadskanaal sinds ruim een maand. De politie is er alles aan gelegen om hier een eind aan te maken. U kunt ze bellen via 0900-8844. Wilt u anoniem blijven, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Bron: Politie Stadskanaal