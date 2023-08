SELLINGEN – De weergoden hebben ons een prachtige zomeravond beloofd dus daar gaan we voor het gemak maar even van uit. Johan en Jacky van Hof van Sellingen stellen het terrein weer beschikbaar voor een echt zomers feestje. Waar Eize andere jaren meerdere keren zong, geeft hij dit jaar maar één keer een concert. De toegang is natuurlijk gratis, de catering truck is open. Aanvang 19.45 uur.

Eize wordt dit jaar ook weer bijgestaan door Loes Berndt, een geweldige zangeres uit Ter Apel. Samen zingen ze prachtige duetten, maar Loes zal ook zelf nummers ten gehore brengen.

Na al die regenachtige weken is het nu tijd voor een echt zomers feestje! Ben jij erbij?

Locatie:

Hof van Sellingen

Dorpsstraat 8

Sellingen

Ingezonden