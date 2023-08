DA Drogisterij Boezerooij verhuist naar de overkant

WINSCHOTEN – DA Drogisterij Boezerooij verhuist naar het voormalige pand van de Wibra.

Op de hoek van de Torenstraat en het Burgemeester Schönfeldplein was Hotel De Nederlanden gevestigd. Het gebouw, dat in 1868 werd gekocht door Abel Jans Ruibing, is een Rijksmonument en ademt de sfeer van vroegere tijden. Na 140 jaar sloot de familie Ruibing in 2010 haar deuren.

Na een grondige verbouwing, waarbij de oude elementen zo veel mogelijk bewaard bleven, vestigde zich in het pand een drogisterij en parfumerie, met ingangen aan de Torenstraat en de Burgemeester Schönfeldsingel.

De Wibra, tegenover de Drogisterij & Parfumerie, is in de zomer van 2022 verhuisd naar een pand aan de Langestraat. Het pand, wat in eigendom is van David Maas, staat sindsdien leeg. De appartementen er boven worden gerenoveerd.

Het is de bedoeling dat de DA Drogisterij in het najaar het winkelgedeelte van de voormalige Wibra gaat betrekken. De parfumerie blijft in het pand van voormalig Hotel de Nederlandento

Foto’s: Jan Doornkamp