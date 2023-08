DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen en augustus zijn bij een bosperceel aan de Heinrichstraße in Meppen-Versen drie vaten gedumpt. De vaten waren deels gevuld met motorolie. (foto) Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen.

Papenburg

Op 4 augustus zag een automobilist om 18.34 uur een 62 jarige fietser over het hoofd toen hij vanaf de parkeerplaats van een supermarkt linksaf de Kirchstraße in Papenburg wou inrijden. De fietser remde hard om een aanrijding te voorkomen en kwam ten val. Hij raakte lichtgewond. De automobilist is doorgereden. De politie is naar hem op zoek.

Tussen 10.00 en 22.45 uur is op 4 augustus op een parkeerplaats aan het Hauptkanal rechts in Papenburg een blauwe VW aangereden. De veroorzaker is onbekend.

Lathen

Op 5 augustus zijn tussen vier en acht uur ’s morgens op een kampeerterrein bij het westernfestival Junkern-Beel meerdere diefstallen gepleegd. Terwijl de eigenaren sliepen zijn uit diverse tenten, caravans en paardentrailers portemonnees met inhoud gestolen. De schade bedraagt meer als 1.000 euro.

Aschendorf

Gisteravond werd bij een opslagloods aan de Hüntestraße in Aschendorf om 22.15 uur brand ontdekt. In de loods lagen van drie verschillende bedrijven (een handelaar in landbouwmachines, een busonderneming en een autospuiterij) goederen opgeslagen. Het vuur breidde zich over de hele loods uit. Deze kan als verloren worden beschouwd. Ook bussen, personenauto’s, motoren, een boot en landbouwmachines die in de loodsen stonden gestald werden door het vuur verwoest. Het exacte aantal is nog niet bekend. De brandweer van Aschendorf, Papenburg Obenende/Untenende, Surwold, Dörpen en Rhede wist te voorkomen dat een naastgelegen woning ook in brand vloog. Wel liepen omliggende woningen rookschade op. Er raakte niemand gewond. De schade loopt in de miljoenen.