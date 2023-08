Leden Onstwedder Gaarv’n verzorgen demonstratie strodokken- en bezems binden

SMEERLING – Vanmiddag verzorgden leden van Stichting Onstwedder Gaarv’n bij Gasterij Natuurlijk Smeerling demonstraties strodokken- en bezembinden.

Bij de bouw van een boerderij of schuur was de dokkenmaker vroeger een onmisbare vakman. Strodokken waren nodig om daken met Oudhollandse dakpannen goed af te dichten tegen tocht en om het binnen waaien van stuifsneeuw en slagwater te voorkomen. Tegenwoordig worden dokken nog gebruikt bij restauraties en voor panden of gebouwen die in oude stijl worden opgetrokken. Het is dan ook maar goed, dat er nog steeds mensen zijn, zoals bij Onstwedder Gaarvn, die de kunst van het maken en leggen van dokken verstaan.

Het wordt ook steeds moeilijker om aan goed stro te komen. Het stro moet met de hand gemaaid en gedorst worden. Bij machinaal dorsen worden de strohalmen in elkaar gedrukt, terwijl ze juist heel en op volle lengte moeten blijven.

Het maken van de dokken gaat als volgt. Een bundel strohalmen wordt dubbel gebogen en met enkele losse halmen (een strowisje) en een speciale knoop bijeengebonden. Vervolgens wordt de dok op de gewenste lengte afgesneden, de helft van de panlengte (30 tot 35 cm). De dokken worden gelegd door telkens twee rijen pannen weg te nemen en onder elke pan een strodok aan te brengen. Elke dok steekt ongeveer 1,5 cm onder de pan uit. Stro dat onder de pan uitsteekt gaat rotten waardoor er mos op gaat groeien. Dat zorgt voor een uitstekende dichting én het zorgt ervoor dat de pan stil ligt en bij wind niet te veel wiebelt. (Bron: Agriwiki)

Bij Gasterij Natuurlijk Smeerling konden bezoekers vanmiddag zien hoe de strodokken en bezems op ambachtelijke wijze door leden van Stichting Onstwedder Gaarv’n werden gemaakt.

Ook op 16 augustus worden daar van 13.00 tot 16.30 uur demonstraties gegeven.

Foto’s: Jan Glazenburg